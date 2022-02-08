العراق خامس أكبر مستورد عربيا لأحجار الكريمة

المستقلة /- اعلن المركز البرازيلي لمصدري أحجار الزينة “Centro rochas” ان العراق جاء خامسا عربيا بأكبر مستورد لأحجار الكريمة البرازيلية.

وقال المركز في تقرير له تابعته المستقلة , ان “إجمالي الإيرادات من شحنات أحجار الزينة المصدرة إلى الدول العربية بلغ 10 ملايين دولار أمريكي في العام 2021″، مبينا ان “صادرات أحجار الزينة البرازيلية إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 59٪ في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه”.

واضاف ان “الإمارات العربية المتحدة تعتبر من المشترين الرئيسيين للأحجار البرازيلية من بين الدول العربية في العام الماضي بحصة تبلغ 48.3٪، تليها ليبيا بنسبة 30.4٪، قطر 9.4٪، الجزائر 4.8٪ والعراق 2.5٪”، مشيرا الى ان “السوق العربي يعتبر استراتيجياً بالنسبة للبرازيل من حيث الصادرات، وذلك نظراً إلى الإمكانات والاستهلاك الكبير لأحجار الزينة”.

واشار الى ان “الصادرات البرازيلية من أحجار الزينة سجلت رقما قياسيا تاريخيا في العام 2021، متجاوزة الرقم المسجل في فترة ما قبل الجائحة، حيث بلغت عائدات القطاع نحو 1.34 مليار دولار أمريكي، ففي العام الماضي تم شحن 2.4 مليون طن من الأحجار البرازيلية إلى 132 دولة في خمس قارات بزيادة قدرها 35.5٪ مقارنة بعام 2020”.

واوضحت ان “الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة كأكبر مستهلك للأحجار البرازيلية، حيث تمثل 62.7٪ من إجمالي الصادرات، تليها الصين ب11.5٪، إيطاليا 6.5٪ ثم المكسيك 3.8٪.

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