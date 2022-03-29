العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

المستقلة /- أعلنت جمعية صناع الألبان ومنتجات الألبان المعبأة (ASÜD)، يوم الثلاثاء، ان العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية خلال العام 2021.

وقال رئيس الجمعية هارون تشالي في تقرير له و تابعته المستقلة , ان “صادرات الحليب ومنتجات الالبان التركية ارتفعت بشكل غير مسبوق بالرغم من اضطراب سلسلة التوريد في الوباء”، مبينا ان “صادرات هذا القطاع بلغت 438.6 مليون دولار خلال العام 2021 بزيادة 45.7 في المائة عن العام الذي سبقه، وتصل هذه الصادرات الى 500 مليون دولار مع إضافة الآيس كريم واللاكتوز”.

واضاف ان “مصر احتلت المرتبة الاولى من بين الدول المستوردة للحليب ومنتجان الالبان التركية خلال العام 2021 و بقيمة اجمالية بلغت 69 مليون دولار ، يليها العراق ثانيا بـ60.5 مليون دولار والجزائر في المركز الثالث”.

واشار تشالي الى ان “الشهرين الأولين من العام الجاري 2022، بلغ حجم صادرات القطاع الحليب ومنتجات الالبان 95.6 مليون دولار بزيادة نسبتها 53 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق” ، لافتا الى ان “أكثر المنتجات المصدرة هي الحليب والقشدة والزبدة ومصل اللبن”.

ويستهلك العراق معظم انتاج الحليب ومنتجات الالبان من المنتج المحلي، الا انه يستورد ايضا من تركيا وايران التي تعتبران الدولتين الرئيستين في تصدير هذه المنتجات للعراق.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إجرام بغداد تعتقل متهم بالابتزاز الإلكتروني

اخر الاخبار

ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

الصدر : حزمة توصيات قبيل شهر رمضان المقبل

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

اخر الاخبار

تراجع أسعار النفط مع توجه أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات سلام

اخبار العراق

بعد ساعات قليلة.. القبض على متهم قتل شقيقه في ميسان

اخبار العراق

بعد ساعات قليلة.. القبض على متهم قتل شقيقه في ميسان

اخر الاخبار

الحدائق المنزلية والعامة صراع من اجل البقاء

اخبار العراق

في كربلاء.. خمسة آلاف عامل أجنبي غير مسجل في الضمان الاجتماعي

اخبار العراق

إنطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للعقار والإستثمار

اخبار العراق

عالية نصيف ترفض تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بشكله الحالي

اخر الاخبار

“المنتخب العراقي” بالأخضر لمواجهة الحسم أمام سوريا

اخبار العراق

النزاهة : صدور أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في ثلاث محافظات عراقية

اخر الاخبار

البلداوي يحذر من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي والسياسي

اخر الاخبار

التميمي : يوم السادس من نيسان المقبل هو اخر موعد لانتخاب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

العاصمة بغداد تحتضن اجتماعا وزاريا وتترأس لجنة الاعلام العربي