العراق: تخفيف الإجراءات الوقائية خلال أسبوعين حال تحسن الوضع

المستقلة/-قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق إنها ستلجأ لتخفيف الإجراءات في حال تحسن الموقف الوبائي خلال أسبوعين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد،أنه “في حالة تحسن الموقف الوبائي خلال أسبوعين سيجري تخفيف الإجراءات، أما في حالة استمرار الارتفاع وزيادة الأعداد ستقترح الوزارة تشديدها”، مختتمًا: “القرار الأخير يبقى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

من جانبها حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، آلية وصول اللقاحات إلى العراق، مشيرة إلى أن زيادة كميات اللقاحات المستوردة تحتاج إلى دور سياسي كبير.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بنزيمة يغيب عن مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

اخر الاخبار

فيديو.. القبض على سعودي لقيادته عكس السير ومحاولته دهس رجل أمن 

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

اخر الاخبار

سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا

اخر الاخبار

ترشيح سوريا لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

اخر الاخبار

دراسة تكشف علاقة بين الإصابة بالانفلونزا وعدوى كورونا

اخر الاخبار

تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

اخبار الاردن

الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

اخر الاخبار

مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

اخر الاخبار

كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال

اخبار العراق

قصف جوي للتحالف يستهدف مواقع قرب كركوك