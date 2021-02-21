العراق: تخفيف الإجراءات الوقائية خلال أسبوعين حال تحسن الوضع

المستقلة/-قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق إنها ستلجأ لتخفيف الإجراءات في حال تحسن الموقف الوبائي خلال أسبوعين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد،أنه “في حالة تحسن الموقف الوبائي خلال أسبوعين سيجري تخفيف الإجراءات، أما في حالة استمرار الارتفاع وزيادة الأعداد ستقترح الوزارة تشديدها”، مختتمًا: “القرار الأخير يبقى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

من جانبها حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، آلية وصول اللقاحات إلى العراق، مشيرة إلى أن زيادة كميات اللقاحات المستوردة تحتاج إلى دور سياسي كبير.