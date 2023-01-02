العراق.. الانواء الجوية تتوقع تساقط للأمطار وحدوث عواصف رعدية

المستقلة/- كشفت هيئة الأنواء الجوية ، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين ، أن “طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً يتحول الى غائم ليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ليلاً تكون رعدية ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأوضح، أن “طقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية ويتحسن بعد الظهر، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية خاصة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأشار الى أن “طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.