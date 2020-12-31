العراق الأول عربياً بالقتل الجنائي في 2020

المستقلة /- قال مفتش وزارة الداخلية السابق، ومدير عام التدريب والتأهيل في الوزارة جمال الأسدي، إن هناك تصاعد مخيف للجرائم في العراق حيث تصدر العراق المرتبة الأولى عربياً خلال 2020.

وأضاف الأسدي في منشور له ، أن القتل الجنائي في العراق جريمة متزايدة وستزيد، مضيفا أن عدد الجرائم كانت بحدود 4300 حالة قتل في 2015 وبحدود 4400 حالة في 2016.

وتابع: أن الإحصائية ارتفعت إلى 4600 حالة في 2017 ومثلها في 2018 كما ارتفعت إلى 4180 حالة قتل 2019.

وأشار إلى أن حالات القتل بلغت في عام 2020 أكثر من 4700 حالة، مبينا أن العراق أكثر دولة عربية فيها حالات قتل جنائية وبنسبة سنوية تصل إلى اكثر من 11,5 لكل مائة الف.