العراق : أمطار وعواصف ترابية بسبب رياح عالية مساء اليوم وغدا

المستقلة /- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، أن البلاد ستشهد تساقط أمطار وحدوث عواصف ترابية بسبب رياح عالية مساء اليوم وغد، فيما أشارت الى أن الأجواء يوم السبت ستكون مستقرة.

وقال مدير إعلام الأرصاد الجوية عامر الجابري أن “الأجواء في المنطقة الجنوبية لليوم الخميس ستشهد ارتفاعًا بسيطًا بدراجات الحرارة وستكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة”، متوقعًا أنْ “تنشط الرياح وقت الظهر وتكون حاملة للغبار في الأقسام الغربية”.

واضاف أن “المنطقة الوسطى ستنشط فيها الرياح خلال النهار وتكون بسرعة عالية وتسبب تصاعد الغبار، حيث تتحول فيما بعد من غربية الى شمالية غربية”، مشيرًا إلى أن “المنطقة الشمالية ستشهد اليوم طقسًا غائمًا جزئيًا مع تساقط امطار خفيفة في امكان متفرقة وسيكون هنالك ارتفاع طفيف بدراجات الحرارة”.

واكد أن “الرياح جنوبية شرقية ستكون نشطة خلال النهار في بعض الاماكن وقد تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة بعد الظهر بدءًا من الأقسام الغربية”، لافتًا إلى أن “البلاد ستشهد يوم غد الجمعة بصورة عامة تقريبًا طقسًا غائمًا مع تساقط الامطار في أماكن متعددة وقد تكون رعديَّة”.

وتابع الجابري أن “المناطق الوسطى ستشهد غدًا انخفاضًا في درجات الحرارة، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وسيرافقها تصاعد الغبار وفرص لحدوث عواصف ترابية في الاقسام الغربية”، موضحًا أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائمًا ممطرًا مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج على اقسامها الجبلية”.

ولفت الى أنه ستكون هناك أمطار في جميع مناطق البلاد مع بعض العواصف الترابية”، مضيفًا أن “الأجواء يوم السبت ستكون مستقرة وسيكون هناك انخفاض قليل في درجات الحرارة”.

وبيَّن الجابري أن “الأجواء في البلاد ستكون خلال الاسبوع المقبل معتدلة بسبب بعض المرتفعات الجوية”، مشيرًا إلى أنه “لغاية الآن لم يصدر اي تقرير من الهيئة يشير لوجود أمطار غزيرة”.

يذكر ان مديرية الدفاع المدني اصدرت، اليوم الخميس، مجموعة إرشادات لتأثر البلاد يوم غدٍ بمنخفضٍ جوِّيٍّ تصل سرعة الرياح فيه لـ70 كم، فيما دعت المواطنين الى الالتزام بالوصايا والارشادات للتقليل من آثار هذا المنخفض.