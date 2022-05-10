العراقي مهند الجعاز الى سلتيك الاسكتلندي مقابل مليونين يورو

المستقلة/- ذكرت الصحافة البريطانيّة، تاكيد إهتمام “سيلتك” الأسكتلندي بالظهير العراقي “مهند جعاز” واضعاً إياه ضمن أولوياته للتعاقد مُقابل 2 مليوني جنية استرليني.

وفيما لو تمت صفقته فستكون أهم صفقة بتاريخ العراق، ليس لأن “سيلتك” سيُشارك في دوري الأبطال، بل لأنه من كبار أندية أوروبا والذي تأسس في 1887 وهو أول فريق بريطاني فاز بدوري أبطال أوروبا 1967 ، كما حصل على الدوري 51 مرة و40 مرة على كأس اسكتلندا، ولعب له نجوم وأساطير كبار.