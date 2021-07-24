العراقي محمد الخفاجي يتأهل لربع نهائي التجديف في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- تأهل العراقي محمد رياض الخفاجي، لمنافسات ربع نهائي التجديف لمسافة ألفي متر، في أولمبياد طوكيو.

ونجح الخفاجي في العبور لربع النهائي في فردي الرجال، بعد احتلال المركز الثاني في جولة الإعادة.
وسيخوض الخفاجي، التصفية الرابعة من ربع نهائي السباق، في مجموعة تضم 5 رياضيين، وهم البرازيلي فيريرا والأسترالي باري والألماني زيدلر والليتواني كرازكوننس والفلبيني نيفيرز.

ويتأهل من التصفية، 3 رياضيين فقط إلى نصف النهائي بشكل مباشر، ويحتاج اللاعب العراقي، إلى تحسين رقمه الشخصي لبلوغ المربع الذهبي.

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