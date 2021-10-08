العراقي “علي جاسم” يصدم الجمهور ويعتزل الفن بعد قيامه بهذا الفعل

المستقلة  /- بعد ساعات قليلة على طرح أغنيته الجديدة من حقك عليه واعتذر، فوجئ جمهور الفنان العراقي علي جاسم بإعلان اعتزاله الغناء، عبر حسابه في سناب شات.

وفي منشور عبر حسابه في تطبيق “سناب شات”، كتب علي جاسم: “حسبي الله ونعم الوكيل.. أعلن اعتزالي الوسط الفني نهائيا ومن غير رجعة. راح أوافيكم بفيديو مفصل، آني ليش اتخذت هذا القرار”.

وتباينت ردود الفعل بين المتابعين، حيث طالب البعض المغني علي جاسم بالعودة عن قراره، مؤكدين على حبهم ودعمهم له، ولكن هاجمه البعض معتبرين أنّه يدّعي الاعتزال من أجل الترويج لأغنيته الجديدة التي لم تحقق مشاهدات تذكر حتى الساعة في موقع “يوتيوب”.

علي جاسم مغني عراقي، من أبرز أغانيه: جراح الفراك، وراحتي النفسية، والقاضي راضي، وأشهر أغانيه: تعال اشبعك حب، والتي تجاوزت النصف بليون مشاهدة على “يوتيوب”،وبمشاركة مصطفى العبد الله، ومحمود التركي.

 

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