العراقي عبدالله حسين ينتظر عرض الفيلم الكوميدي “الدوشك” بالسينمات

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/ منى شعلان/ يشارك الفنان العراقي عبد الله حسين، الشهير بـ” عبد الله أبو فطوم”، في الفيلم السينمائي “الدوشك” المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه بين أبو ظبي، والقاهرة.

ويجسد عبد الله حسين خلال الأحداث دور أحد الأشخاص الذي يساعد رجل على التقرب من النجمة السينمائية عن طريق حيل يغلب عليها الطابع الكوميدي.

وقال عبد الله حسين في بيان له، أن حامد صالح مخرج “الدوشك” اختاره لتجسيد هذا الدور بالتحديد لأنه صانع محتوى كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع: التعاون مع فريق عمل الفيلم تملؤه روح الفكاهة وأتمنى أن تصل الطاقة الإيجابية للجمهور عند مشاهدته”.

الفيلم السينمائي الكوميدي، وتدور أحداثه حول رجلين لكل منهما طموحات تحركها الغرائز، يتقربان لنجمة سينمائية، الأول يحبها بينما يسعى الثاني لسرقتها، بطولة إيمان العميدي، إسلام غروني وضيف الشرف باسم قهار، وعدد من الفنانين الشباب.

يذكر أن عبد الله حسين اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق باسم “أبو فطوم” وهي شخصية وهمية صنعها من خياله ويخاطبها في فيديوهاته وارتبط بها الجمهور.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. شبيهة الراحلة “ميرنا المهندس” تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا

اخر الاخبار

“من بينهم العراق”.. أكثر 10 شعوب شعورا بالحزن فى العالم لعام 2020

اخر الاخبار

تعرف على أضرار اللحوم الحمراء على القلب

اخبار العراق

المحلاوي : أوقاف المسلمين ليس للمناورة السياسية 

اخبار العراق

وزارة التجارة تعلن تسويق اكثر من 110 الاف طن من محصول الشلب 

اخر الاخبار

هوشيار يدين حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين والصحفيين 

اخر الاخبار

العراقي عبدالله حسين ينتظر عرض الفيلم الكوميدي “الدوشك” بالسينمات