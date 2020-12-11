العراقي عبدالله حسين ينتظر عرض الفيلم الكوميدي “الدوشك” بالسينمات

المستقلة/ منى شعلان/ يشارك الفنان العراقي عبد الله حسين، الشهير بـ” عبد الله أبو فطوم”، في الفيلم السينمائي “الدوشك” المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه بين أبو ظبي، والقاهرة.

ويجسد عبد الله حسين خلال الأحداث دور أحد الأشخاص الذي يساعد رجل على التقرب من النجمة السينمائية عن طريق حيل يغلب عليها الطابع الكوميدي.

وقال عبد الله حسين في بيان له، أن حامد صالح مخرج “الدوشك” اختاره لتجسيد هذا الدور بالتحديد لأنه صانع محتوى كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع: التعاون مع فريق عمل الفيلم تملؤه روح الفكاهة وأتمنى أن تصل الطاقة الإيجابية للجمهور عند مشاهدته”.

الفيلم السينمائي الكوميدي، وتدور أحداثه حول رجلين لكل منهما طموحات تحركها الغرائز، يتقربان لنجمة سينمائية، الأول يحبها بينما يسعى الثاني لسرقتها، بطولة إيمان العميدي، إسلام غروني وضيف الشرف باسم قهار، وعدد من الفنانين الشباب.

يذكر أن عبد الله حسين اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق باسم “أبو فطوم” وهي شخصية وهمية صنعها من خياله ويخاطبها في فيديوهاته وارتبط بها الجمهور.