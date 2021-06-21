العراقي “صالح الرشيد” بإطلالة صادمة أشبه بالنساء .. صور

المستقلة /- نشر الاعلامي العراقي صالح الرشيد عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة له بإطلالة صادمة.

ظهر الاعلامي العراقي صالح الرشيد في صورته التي أرفقها على حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة مثيرة للدهشة بشعر طويل أسبه بشعر الفتيات وبلون عيون ملونة باللون الأزرق ، بملابس ملفتة كشفت عن أجزاء كبيرة من جسده وأضاف تعليقا على الصورة قائلا ” ولا تزعلون كاني ربطت شعري محد يعلق الحين لو سمحتو.

أثارت صورة صالح الرشيد متابيعيه عبر الانستجرام وضجت التعليقات التي تنتقده على اطلالته الصادمة .

من أبرز ما جاء في التعليقات منتقدة وجهت له كلام وقالت ” ماشاء الله شوي وتلبس فستان ” وأخرى قالت ” صاير عنده خصر يمكن مسوي نحت جديد ”

الجدير بالذكر أن صالح الرشيد ، هو اعلامي ومقدم مشهور من الجنسية العراقية ولد في الكويت لأب عراقي وأم كويتية اكتشف موهبته في الاستعراض والغناء والرقص في صغره، درس تخصص علم النفس وأدب النقد المسرحي ، لديه عدة هوايات منها الكتابة والصحافة.

دائما ما يظهر بمقابلات مع ابرز المشاهير على الساحة الخليجية عبر برنامجه الشهير .