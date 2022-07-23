الخارجية العراقية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول قصف دهوك

المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم السبت، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي الأخير على منطقة زاخو بمحافظة دهوك، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن وزارة الخارجية وجّهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا أمس الجمعة إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.

‏ودعا الأمين العام “إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة”، معربًا عن “خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.