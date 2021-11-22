العدل : سيتم اطلاق برنامج التحول الالـكـتـرونـي فـي دائــرة التسجيل العقاري

المستقلة/-أعلنت وزارة العدل، عن قرب اطلاق برنامج التحول الالـكـتـرونـي (الاتـمـتـة) فـي دائــرة التسجيل العقاري، مؤكدة أن هــذا الاجــراء يقلل مـن الاعـبـاء على المراجعين.

وقال وزير العدل سالار عبد الستار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الـــوزارة تستعد لابــرام اتـفـاقـيـة مع الجانب القطري بعد عقد مذكرة تفاهم، بغية التعاون فـي الـجـوانـب الـعـدلـيـة والـقـضـائـيـة والتحكيم الـدولـي، لاسـيـمـا بـعـد انـضـمـام الــــوزارة الــى لـجـنـة اســتــرداد الامـــوال المـهـربـة فـي هـيـئـة الـنـزاهـة،وهـنـاك تـحـركـات واسعة في هذا الجانب”.

وأضاف عبد الستار، انه “تم الاطلاع على تجربة دولة قطر في التحول الالكتروني في دوائرها العدلية”، لافتا الى ان “الـوزارة تستعد لاطلاق برنامج الـتـحـول الالـكـتـرونـي (الاتـمـتـة) فـي دائــرة التسجيل العقاري بداية العام المقبل”.

وأوضح، أنه “تم التنسيق مع وزارة الاتصالات متمثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنفيذ البرنامج في جميع الدوائر العدلية، كالتسجيل العقاري وكاتب العدل والتنفيذ، فضلا عن الدوائر العدلية الاخرى”.