العدل تنفي عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ابنائهم في سجن التاجي

المستقلة/- نفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ماتناقلته بعض وسائل التواصل ‏الاجتماعي ( الفيس بوك ) بشأن عرض فديو لذوي الموقوفين بعدم ‏السماح لهم بزيارة ابنائهم  في سجن التاجي المركزي . ‏

وقالت الوزارة في بيان لها ، ان الانباء التي تم تداولها في بعض ‏وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن عارية عن الصحة ‏، مشيرة الى ان إدارة السجن تقوم بواجبها على اتم وجه من خلال ‏السماح لذوي النزلاء بمقابلة ابنائهم تسهيل كافة اجراءات المقابلة ‏مع مراعاة حقوق الانسان بذلك.

كما اكدت ادارة السجن انها تقوم ‏بابلاغ ذوي النزلاء بالحضور في اوقات الدوام الرسمي من اجل ‏مقابلة ذويهم وان هناك مواعيد ثابتة بذلك .‏

ونوهت في الوقت نفسه الى ان وزير العدل قد وجه في وقت سابق بالسماح لذوي النزلاء بتأمين ‏الزيارات لهم في كافة السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، وفقا ‏للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي.‏

ودعت الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري ‏الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر.

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