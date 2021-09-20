العدل تنفي عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ابنائهم في سجن التاجي
المستقلة/- نفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) بشأن عرض فديو لذوي الموقوفين بعدم السماح لهم بزيارة ابنائهم في سجن التاجي المركزي .
وقالت الوزارة في بيان لها ، ان الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن عارية عن الصحة ، مشيرة الى ان إدارة السجن تقوم بواجبها على اتم وجه من خلال السماح لذوي النزلاء بمقابلة ابنائهم تسهيل كافة اجراءات المقابلة مع مراعاة حقوق الانسان بذلك.
كما اكدت ادارة السجن انها تقوم بابلاغ ذوي النزلاء بالحضور في اوقات الدوام الرسمي من اجل مقابلة ذويهم وان هناك مواعيد ثابتة بذلك .
ونوهت في الوقت نفسه الى ان وزير العدل قد وجه في وقت سابق بالسماح لذوي النزلاء بتأمين الزيارات لهم في كافة السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، وفقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي.
ودعت الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر.
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