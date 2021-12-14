العدل تعمد مواصفاتٍ جديدة في نماذج الوكالات والكمبيالات يصعب تزويرها

المستقلة /- أعلنت دائرة الكتاب العدول التابعة لوزارة العدل، عن اعتماد مواصفاتٍ جديدة في نماذج الوكالات والكمبيالات تتميّز بصعوبة تزويرها لضمان حقوق المواطنين.

وقال مدير عام الدائرة راستي يوسف حميد في تصريح لصحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الوكالات ولاسيما وكالة تسجيل المركبات والمحاماة واستمارة تسجيل الماكنات والكمبيالات كانت في السابق نماذج اعتيادية بدون أي مواصفات مما يسهّل على ضعاف النفوس تزويرها واستخدامها وبالتالي ضياع حقوق المواطنين”.

وأضاف حميد، أن “الدائرة قامت ضمن خططها للعام الحالي بافتتاح عدد من الدوائر العدلية لامتصاص الزخم الذي تشهده بعض الدوائر في المحافظات منها كاتب عدل سنجار في محافظة نينوى وكاتب عدل الدير في محافظة البصرة”.

وأوضح، أن “الوزارة قامت بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات بتشكيل لجنة لغرض استملاك عقارات عائدة للدولة تكون محلَّ دوائر كتاب العدول المستأجرة، إذ تمَّ إيجاد عقارين في ميسان ومثلهما في واسط”.

وأشار إلى “رفد الدوائر بنحو 31 كاتباً عدلياً بعد تخرجهم في الدورة التي أقيمت في معهد القضاء، إذ تمَّ تدريبهم على مختلف المجالات العدلية والجنائية والكشف عن التزوير، فضلاً عن مادة حقوق الإنسان لتعريفهم بكيفية التعامل مع المراجعين”.

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