العدل : اخلاء 473 نزيل خلال الشهر الماضي بضمنهم 82 حدثا

المستقلة/ – بلغ عدد من افرجت عنهم وزارة العدل من نزلاء سجونها، 473 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بضمنهم 82 حدثا.

افاد بذلك مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا ان دائرة الإصلاح العراقية التابعة للوزارة، اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم، مبينا أن ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية وكذلك الآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولمدد خارج ساعات الدوام الرسمي لمتابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بأجراءات إطلاق سراح النزلاء وبلغ عددهم 391 نزيلا.

على الصعيد نفسه افاد مدير عام دائرة اصلاح الاحداث كامل امين بتصريح لصحيفة ”الصباح” يان الدائرة اطلقت سراح 82 حدثاً خلال الشهر نفسه بواقع 62 حدثاً موقوفاً لعدم ثبوت الادلة، و12حدثاً بالتخلية بعد انقضاء مدة المحكومية الى جانب ثمانية احداث بالإفراج الشرطي لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية وبحسب توصية البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية.

في السياق نفسه، بين أمين ان الدائرة امنت إحالة 26 من الاحداث المرضى الى المستشفيات والمراكز الصحية للمعاينة والعلاج، اضافة الى تسجيل 33 زيارة من قبل اطباء أخصائيين بمختلف التخصصات، وكذلك اجراء 1773 معاينة طبية للتأكد من سلامتهم صحياً، وبشأن التواصل مع ذوي المودعين، افصح عن إجراء 2124 مكالمة هاتفية بين الاحداث وذويهم..