العثور على 5 قطع اثرية في احد المواقع الاثرية شمال ميسان

العثور على 5 قطع اثرية في احد المواقع الاثرية شمال ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الإثنين، عن تمكن قسم الاثار والتراث من العثور على قطع أثرية معدة للسرقة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (المستقلة) ان شرطة الاثار التابعة لمديرية شرطة ميسان عثرت على خمسة قطع اثرية في احد المواقع الاثرية في ناحية الكميت التابع الى قضاء علي الغربي شمال المحافظة .

واشارت الى ان مفارز قسم حماية الاثار والتراث التابع الى مديرية شرطة ميسان واثناء جولاتهم التفتيشية والتفقدية للمواقع الاثرية والتراثية ، عثرت على (5) قطع اثرية في تل ( البلكا الاثري ) الواقع في ناحية الكميت .

واضحت المديرية انه تم تنظيم محضر رسمي بالمضبوطات وتسليمها الى مفتشية اثار وتراث ميسان . ولم توضح تفاصيل أكثر عن الموضوع.