العثور على مواد نووية عالية النقاوة في جنوب لبنان

المستقلة /… حذّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، يوم الجمعة، من وجود مواد “نووية عالية النقاوة وخطرة” عثر عليها في مصفاة الزهراني، جنوب لبنان، وذلك بناء على تقرير أعدته شركة ألمانية مختصة.

وكانت شركة COMBILIFT الألمانية قد أعدت تقريرا أشارت فيه إلى وجود مواد كيميائية خطرة في مستودع داخل منشآت النفط في الزهراني، وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أن هذه المواد هي “مواد نووية عالية النقاوة”، ويشكّل وجودها خطرا، وطالبت بإجراء سريع جدا للتعامل معها بأقصى درجات الاستنفار.

وعلى إثر ذلك، كلف المجلس الأعلى للدفاع، الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وزير الطاقة بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى”.

وتم تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 21/1/2021. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحشد الشعبي يطلق عملية امنية جنوب غربي كركوك

اخبار العراق

محافظ كركوك يعيد توزيع المناصب على المكونات (الكورد والتركمان والعرب)

اخر الاخبار

العثور على مواد نووية عالية النقاوة في جنوب لبنان

اخبار العراق

وفاة احد علماء الري في العراق وقامة شامخة

اخر الاخبار

قتلت صديقتها وانتزعت الجنين من رحمها ..جريمة بشعة

اخبار العراق

أربيل : خيار فرض حظر التجوال غير مطروحة ولا نستبعد تشديد الإجراءات

اخر الاخبار

“الأكثر تألقا”.. جينيفر لوبيز تتصدر استطلاعا حول حسناوات تجاوزن الـ40 عاماً

اخر الاخبار

“الأكثر تألقا”.. جينيفر لوبيز تتصدر استطلاعا حول حسناوات تجاوزن الـ40 عاماً

اخر الاخبار

“تطور هام” بأزمة قناة السويس.. وإعلان تفاصيل عمليات التجريف

اخبار العراق

العراق يواصل ارتفاع الاصابات بكورونا ويسجل 29 وفاة و 6490 اصابة

اخر الاخبار

“مصابة بـ كورونا”.. هند صبري ترد على منتقديها

اخبار العراق

باسم قاسم يتولى تدريب أحد أندية الدوري العراقي الممتاز

اخبار مصر

الصحة المصرية تعلن مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين فى حادث قطارى سوهاج

اخر الاخبار

مصر.. تصادم قطارين وخروج 3 عربات عن القضبان بسوهاج.. فيديو

اخر الاخبار

لبنان تعلن تمديد التعبئة العامة لمدة 6 أشهر بعد تفشى كورونا

اخر الاخبار

الشرطة التونسية تكشف شبكة لتزوير تحاليل كورونا وبيعها للمسافرين

اخبار مصر

مصر تصدر بيانا عن تطورات استخراج السفينة الجانحة في قناة السويس