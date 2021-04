العثور على مصممة الإنتاج الأمريكية إيفلين ساكاش مدفونة تحت القمامة

المستقلة/- منى شعلان/ عثرت الشرطة الأمريكية على مصممة الإنتاج الأمريكية المعروفة إيفلين ساكاش، ملقاة على أرضية مطبخها ومدفونة تحت القمامة بمنزلها في مدينة نيويورك.

وأشارت الشرطة إلى أن شقيقتها عثرت عليها بعد أن استأجرت طاقم تنظيف لإزالة القمامة وتنظيف منزلها الكائن في كوليج بوينت قسم كوينز، وأيضاً في محاولة للبحث عن شقيقتها، وفقا لصحيفة ”نيويورك ديلي نيوز .

وأوضحت الصحيفة أن فريق التنظيف عثر على الفنانة البالغة من العمر 66 عامًا، ملقاة بين القمامة ومتوفاة، خلال مباشرتهم لأعمالهم.

و كان قسم شرطة نيويورك للأشخاص المفقودين قد شارك في 20 فبراير الماضي خبر فقدان ايفلين ساكاش على حسابه على تويتر، وأشار الحساب إلى أنها شوهدت للمرة الأخيرة في 30 سبتمبر 2020.

قالت شقيقها ايلين لـ”نيويورك ديلي نيوز” : “انه لأمر مدمر، لقد كان لديها حياة كاملة، كانت موهوبة جداً، وكان عقلها لامعاً.. لا أرغب بأن يتم ذكر شقيقتي بهذه الطريقة، بالطريقة التي تم العثور عليها”.

وقال أحد الجيران للصحيفة نفسها بأن “ايفلين كانت مستمتعة بحياتها المهنية، ولكن وفاة والدتها في أبريل الماضي احبطها، لقد أصبحت منعزلة ومريضة، واعتقدت أنها تخزن الأشياء”، إذ عُرفت في المرحلة الأخيرة بأنها تقوم بجمع القمامة، وهذا ما بدا عليه منزلها بعد وفاتها.

‏

وأفاد التقرير الطبي الذي اطلعت عليه “نيويورك ديلي نيوز” بأن ايفلين توفيت بسبب مرض تصلب الشرايين في القلب والأوعية الدموية، وتراكم الكولسترول في الشرايين.

‏

‏وفي سياق رحلتها المهنية، عملت ساكاش كمصممة إنتاج في أفلام نالت حظا وافرا من الشهرة، من بينها Mermaids عام 1990، و Still Alice عام 2014، وفقًا لصفحتها على موقع IMDB. كما فازت بجائزة البرامج النهارية Daytime Emmy Award عام 2003 عن Between the Lion.‏