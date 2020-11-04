العثور على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش في صحراء الشامية 

المستقلة /سرى جياد/ عثرت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش في صحراء الشامية بمنطقة الزاوية. 

جاء ذلك حسب تصريح للناطق الإعلامي للقوات المسلحة يحيى رسول في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر وفق معلومات استخبارية دقيقية.

وقال رسول أن الكدس احتوى 35 حاوية بلاستيكية مملوءة بمادة C4 و20مسطرة تفجير و5 سبحة تفجير ،وقد تم تفجير المواد من قبل مفارز المعالجة موقعيا.

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