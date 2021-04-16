العثور على قواعد إطلاق الصواريخ بإتجاه أحد المعسكرات في بعشيقة

العثور على قواعد إطلاق الصواريخ بإتجاه أحد المعسكرات في بعشيقة

المستقلة /- كشف نائب محافظ نينوى “رأفت سيمو” أن القوات الأمنية في محافظة نينوى عثرت على قواعد الصواريخ التي استهدفت أحد المعسكرات في منطقة بعشيقة والتي تتمركز فيها القوات التركية، وذلك في منطقة تقع تحت سيطرة “الحشد الشعبي” في المدينة.

واستهدف هجوم صاروخي المعسكر التركي في بعشيقة بمحافظة نينوى، شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود الأتراك، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع التركية.

وقال سيمو إن القواعد التي أطلقت الصواريخ التي استهدفت المعسكر التركي تم العثور عليها في منطقة اللواء 30 التابعة للحشد الشعبي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، ١٤ نيسان ٢٠٢١ أن ثلاث صواريخ أطلقت باتجاه المعسكر في بعشيقة سقط أحدها على المنطقة التي يوجد بها، فيما سقط الآخران على قرية مجاورة أسفرا عن إصابة أحد الأطفال.