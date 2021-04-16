العثور على قواعد إطلاق الصواريخ بإتجاه أحد المعسكرات في بعشيقة

المستقلة /- كشف نائب محافظ نينوى “رأفت سيمو” أن القوات الأمنية في محافظة نينوى عثرت على قواعد الصواريخ التي استهدفت أحد المعسكرات في منطقة بعشيقة والتي تتمركز فيها القوات التركية، وذلك في منطقة تقع تحت سيطرة “الحشد الشعبي” في المدينة.

واستهدف هجوم صاروخي المعسكر التركي في بعشيقة بمحافظة نينوى، شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود الأتراك، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع التركية.

وقال سيمو إن القواعد التي أطلقت الصواريخ التي استهدفت المعسكر التركي تم العثور عليها في منطقة اللواء 30 التابعة للحشد الشعبي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، ١٤ نيسان ٢٠٢١ أن ثلاث صواريخ أطلقت باتجاه المعسكر في بعشيقة سقط أحدها على المنطقة التي يوجد بها، فيما سقط الآخران على قرية مجاورة أسفرا عن إصابة أحد الأطفال.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العثور على قواعد إطلاق الصواريخ بإتجاه أحد المعسكرات في بعشيقة

اخر الاخبار

صعود شبه جماعي لبورصات الخليج

اخر الاخبار

عضو هيئة كبار العلماء السعودية: بتكوين أشبه بصالة قمار

اخر الاخبار

إيران: السعودية ليست عدوا لنا

اخر الاخبار

مقتل سعودي بين فكي أسد

اخر الاخبار

الكشف عن قيمة ديون العراق الإجمالية

اخر الاخبار

رجل يتزوج نفس المرأة 4 مرات ويطلقها 3 مرات والسبب صادم

اخر الاخبار

رجل يتزوج نفس المرأة 4 مرات ويطلقها 3 مرات والسبب صادم

رياضية

برشلونة يسعى لإعادة لاعبه السابق

رياضية

نادي تركي يستهدف ضم نجم الأهلي المصري

رياضية

نجم أرسنال يصاب بمرض غريب

رياضية

الشرطة يفشل في حل عقدته الآسيوية

رياضية

تعرف على المتأهلين لنصف نهائي الدوري الأوروبي

رياضية

الشرطة يسقط أمام الدحيل في دوري أبطال أوروبا آسيا

رياضية

ميسي يبيع حذائه التاريخي لأغراض خيرية

اخر الاخبار

الفوائد الصحية لصيام شهر رمضان

اخر الاخبار

لبنان.. الإفراج عن 6 معتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت