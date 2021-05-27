العثور على طفلة حديثة الولادة قرب مركز صحي في ناحية العكيكة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..قال مصدر مطلع ، اليوم الخميس ، ان ” احد المواطنين ابلغ مركز شرطة ناحية العكيكة جنوب شرق محافظة ذي قار ، عن وجود طفلة حديثة الولادة متروكة قرب مركز ال شدود الصحي في الناحية “.

وذكر المصدر ان ” الطفلة عثر عليها مرمية قرب المركز الصحي بعد ساعات قليلة من ولادتها ودون قطع حبلها السري “.

ولفت الى ان  ” الرضيعة نقلت الى المستشفى وادخلت  في قسم الخدج لحين تسليمها الى دائرة رعاية الايتام في مدينة الناصرية ، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث”.

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