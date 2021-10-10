العثور على شاب عراقي نشر انتقاداً عبر فيسبوك بشكل صادم – صورة

المستقلة /- ضجت مواقع التواصل في العراق خلال الساعات الماضية ،بسبب شاب عثر عليه أمس السبت جثة هامدة في نهر منطقة الديوانية جنوب البلاد، بعد أيام على اختفائه.

واتهم ناشطون جهات حزبية بالتورط في اغتياله، على الرغم من أن القوى الأمنية لم تورد أي تفاصيل عن الحادث، بحسب العربية نت.

وكان الشاب العشريني، حيدر الزاملي، الذي عرف بمشاركته في التظاهرات بمحافظة القادسية، اختفى قبل نحو 4 أيام، ليعثر عليه لاحقا جثة في النهر.

وربط ناشطون عراقيون ربطوا موته بصورة نشرها قبل أيام على حساب يديره على فيسبوك، تحت اسم الناشط صفاء السراي (الذي اغتيل سابقا).

إذ نشر حيدر صورة تظهر قطيعا من الغنم يلحق “خروفاً” ينتخب، في إشارة إلى جماهير الأحزاب السياسية في البلاد التي تتبع زعيمها بشكل عشوائي، وتنتخب بحسب ما يطلب منها لا وفقا لتطلعاتها أو قناعاتها.

كما كتب الشاب فوق الصورة تعليقاً مقتضباً من 3 كلمات مفادها “قادمون نحو الإصلاح”. ما فسره البعض بأنه انتقاد للتيار الصدري، الذي يفاخر دوما بسعيه للإصلاح والتغيير.