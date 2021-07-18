العثور على حبة فستق عمرها 2000 عام في بريطانيا

العثور على حبة فستق عمرها 2000 عام في بريطانيا

المستقلة/- منى شعلان/ عثر علماء الآثار أثناء التنقيب في قاع بئر قديم في شمال يوركشاير، على حبة فستق عمرها 2000 عام ، ويقول الخبراء إنها الأقدم في بريطانيا.

ويعد هذا الاكتشاف من بين آلاف الاكتشافات التي تم اكتشافها حول بلدة كاتاراكتونيوم الرومانية (كاتيرك الآن)، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع بى بى سى.

قرر علماء الآثار أنه تم التقاطه بين 24-128 م ، وسقط في البئر خلال تلك الفترة، كما تم العثور على كنوز مستوردة من شمال إفريقيا وأجزاء أخرى من البحر الأبيض المتوسط ، إلى جانب مباخر وفخار.

وقال متحدث باسم وكالة الطرق السريعة: “جلب الفستق إلى إيطاليا لأول مرة من قبل فيتليوس ، والد الإمبراطور ، الذي خدم في بلاد الشام في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي.

لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كان قد تم استيراد الجوز من جنوب أيبيريا أو ساحل شمال إفريقيا أو اليونان أو الشرق الأدنى.

“ومع ذلك ، فإن تاريخ جمعها وترسيبها في فترة تراجانيك يجعلها أقدم دليل معروف على استهلاك الفستق في بريطانيا.”

هناك أكثر من 62000 قطعة في المجموع ، وأظهرت الحفريات أيضًا 2.8 طن من عظام الحيوانات و 2.5 طن من الفخار – وهذه الاكتشافات تعطي نظرة ثاقبة على السكان المدنيين والعسكريين في المنطقة في ذلك الوقت.