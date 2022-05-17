العثور على جثة مجهولة الهوية وسرقة محل صيرفة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..عثرت القوات الأمنية، الثلاثاء، على جثة شاب عشريني مرمية على الطريق الحولي في ميسان لقي مصرعه رميا بالرصاص.

وذكر مصدر أمني  أن شاب يبلغ من العمر 22 عاما أصيب بإطلاقة في منطقة الرأس تسببت بمقتله وقد وجدت الجثة مرمية على جانب الطريق الحولي وسط مدينة العمارة.

وأضاف أن الشرطة وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا به دون ذكر مزيد من التفاصيل.

على صعيد منفصل افاد مصدر امني اخر بتعرض مكتب صيرفة في ميسان  لعملية سرقة من مسلحين يستقلون سيارة نوع بيك آب.

و أشار المصدر الى أن مسلحين يستقلون سيارة نوع بيك أب سرقوا مبالغ مالية من مكتب صيرفة مقابل مجسر ديوان المحافظة وسط مدينة العمارة، وتمكنوا من الفرار بعد السرقة الى جهة مجهولة.

وأضاف أن الشرطة وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا، دون ذكر تفاصيل أكثر.

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