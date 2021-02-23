العثور على جثة عراقي بين ضحايا مجزرة غارا

المستقلة /- قالت ولاية ملاطية التركية إن احدى جثث القتلى الـ13 الذين تم العثور عليهم في كهف شمالي العراق بعد أن أعدمتهم منظمة العمال الكردستاني مؤخرا، تعود لمواطن عراقي.

وأضافت الولاية في بيان أنها أعلنت سابقا هوية 12 مواطنا تركيا قتلوا في المجزرة التي ارتكبتها “بي كا كا” في 10 شباط/ فبراير الجاري بمنطقة غارا شمالي العراق.

وأشارت إلى عدم التمكن في حينه من تحديد هوية الجثة الثالثة عشرة، في مؤسسة الطب العدلي بملاطية التي نقلت إليه جثث القتلى لتحديد هوياتها.

ولفتت إلى أن أعمال تحديد هوية تلك الجثة تواصلت، وتبين أنها تعود للمواطن العراقي “جوتيار محسن حسين“.، وأوضحت أن ذوي المواطن العراقي جاؤوا واستلموا جثته ونقلوها ليدفن في بلاده.

وعثرت القوات التركية على جثامين 13 شخصا لدى مداهمة إحد الكهوف بمنطقة غارا في إطار عملية “مخلب النسر 2” التي استمرت بين 10 ـ 14 فبراير/ شباط الجاري، وانتهت بمقتل 53 مسلحا.