العثور على ثلاث جثث في مستشفى الهندية العام بعد اندلاع حريق

العثور على ثلاث جثث في مستشفى الهندية العام بعد اندلاع حريق

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن العثور على ثلاث جثث وانتشالها من قبل فرق الدفاع المدني إثر حادث احتراق ردهة النساء في مستشفى الهندية شرق المحافظة مساء أمس الأحد ، ومحافظ كربلاء يؤمر بتشكيل لجنة تحقيقية خلال 72 ساعة لمعرفة أسباب الحادث .

وقال المكتب الاعلامي لصحة كربلاء في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ردهة النساء في مستشفى قضاء الهندية 30 كم شرق كربلاء ، تعرضت مساء امس الأحد الى حادث احتراق لم تعرف اسبابه “.

وأوضح إن ” فرق الدفاع المدني بالتعاون مع العاملين في المستشفى تمكنوا من إخماد الحريق بشكل تام ، ومن ثم المباشرة بعمليات البحث والتقصي “.

وأكد المكتب الإعلامي “العثور على ثلاث جثث وانتشالها من قبل فرق الدفاع المدني ، وتسليمها إلى قسم الطبابة العدلية وفق الإجراءات القانونية “.

الى ذلك اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية وعلى أن تقدم تقريرها خلال 72 ساعة “.

وقال الخطابي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، عقب اجتماعا مع قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ومدير الدفاع المدني العميد طاهر حميد ومدير عام صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي ومعاون مدير عام الصحة ومدراء الاقسام في دائرة الصحة ، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات بحماية المؤسسات الصحية “.

وأضاف كما “تم خلال الاجتماع التأكيد على عدم استخدام مادة MBF في البناء وكافة المواد القابلة للاشتعال وإخلاء المواقع الصحية التي تستخدم هذه المواد “.