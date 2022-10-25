العتبة العباسية تقيم ورشة عن حالات الطلاق و تهديدها البناء الاجتماعي

المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت العتبة العباسية المقدسة ، ورشة عمل عن حالات الطلاق في المجتمع تحت شعار ( ابغض الحلال الطلاق ) ناقوس يهدد البناء الاجتماعي .

وشارك في الورشة مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في كربلاء ماجد المسعودي ، وممثلين عن العتبة العباسية المقدسة ومدير الشرطة المجتمعية في المحافظة المقدم علاء الغزالي  وعدد من المؤسسات في المحافظة .

وقال المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء عقب انتهاء الورشة ،  ناقشت “الورشة الأسباب الرئيسية للمشكلة ( السطحية – العميقة ) التي أدت الى الطلاق والانفصال ، في المشكلة وآثار المشكلة على المجتمع والأضرار التي يعاني منها المستهدفون والتأثيرات في موقع المشكلة والأطراف المعنية “.

وأضاف إن “الورشة خرجت بعدة توصيات تتضمن وضع الحلول والمعالجات والوسائل والأساليب والأدوات للحد من حالات الطلاق التي زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة لعدة اسباب متعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واسباب اخرى “.

وبحسب البيان، الصادر من مجلس القضاء الاعلى يوم الأربعاء (14 أيلول 2022) فقد تم في رئاسات المحاكم الاتحادية في العراق، باستثناء اقليم كوردستان، تسجيل 6491 حالة طلاق خلال شهر آب الماضي، منها 4636 حالة تصديق طلاق خارجي، و 1855 حالة تفريق بحكم قضائي وكانت حصة محافظة كربلاء    242 حالة طلاق “.

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