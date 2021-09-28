العتبة العباسية : أعداد الزائرين الكترونيا تجاوزت 16 مليون زائر

المستقلة / علي النصر الله / .. قالت الأمانةُ العامّةُ للعتبة العبّاسية المقدّسة إن أعداد الزائرين المسجلين وفقا لمنظومة العد الإلكتروني، للمدة من (7) صفر الخير لغاية منتصف نهار (20) العشرين منه، بلغت (16327542) ستة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة واثنين وأربعين زائراً.

وأشارت الأمانة العامة للعتبة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الثلاثاء،  الى ان الزائرين دخلوا من خمسة مداخل رئيسيّة هي: (بغداد – كربلاء)، (نجف – كربلاء)، (بابل – كربلاء)، (حسينيّة – كربلاء) بمسارَين “.

 

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