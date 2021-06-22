العتبة الحسينية تفتح مركز طبي خيري لمرضى كورونا

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية في كربلاء ، مساء الثلاثاء ، عن افتتاح مركز سلامتك الطبي الخيري المتخصص بعلاج مرضى كورونا .

وقال المكتب الاعلامي للعتبة في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن “العتبة باشرت بافتتاح المركز الخيري بواقع 54 سرير ، وبمميزات تجعله الأول من نوعه بعد تفاقم الجائحة ومجابهة كورونا المتحور الهندي “.

يذكر أن الموقف الوبائي ليوم الثلاثاء لمحافظة كربلاء تسجيل 172 حالة شفاء ، وبالمقابل تسجيل 170 إصابة جديدة مؤكدة حسب بيان وزارة الصحة “.