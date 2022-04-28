العتبة الحسينية تفتتح مركز وارث للعلاج بالنظائر المشعة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت هيئة الصحة العامة التابعة للأمانة العامة للعتبة الحسينية ، عن افتتاح مركز وارث للعلاج بالنظائر المشعة ، اضافة الى افتتاح القسم الخاص بجهاز التصوير المقطعي ، فضلا عن افتتاح جهاز الإشعاع الداخلي .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الخميس ، عقب الافتتاح إن “العمل مع العتبات المقدسة ، هو عمل تكاملي في سبيل تحقيق الهدف المشترك النهوض بكربلاء المقدسة في كافة المجالات ، وتقديم خدمات افضل الى المواطنين والزائرين على حد سواء “.

يذكر ان الافتتاح كان بحضور المتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي ونائبي المحافظ والامين العام للعتبة الحسينية وعدد من الشخصيات الرسمية “.