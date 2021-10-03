العتبة الحسينية ترفد ذي قار بثمانية اطباء تخدير

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن قيام العتبة الحسينية برفد المحافظة بثمانية اطباء تخدير لسد النقص في مستشفيات الاقضية  .

وذكر بيان اوردته الدائرة ان ” الدعم جاء بعد لقاء مدير عام  صحة ذي قار سعدي الماجد المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ مهدي الكربلائي ، والدكتور ستار الساعدي رئيس هيئة الصحة والتعليم العالي في العتبة “.

واشار الى ان ” الاطباء الذين من المؤمل ان يلتحقوا بالعمل في اقل من شهر ، ستيوزعون على مستسفيات اقضية ، سوق الشيوخ ، والجبايش ، والرفاعي ، والشطرة “.

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