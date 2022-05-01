العتبة الحسينية تدشن عجلات اسعاف شحن كهربائية لنقل المرضى من الزائرين

المستقلة/- علي النصر الله / .. أعلن قسم الآليات التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأحد ، عن تدشين عجلات شحن نوع إسعاف فوري ذات مواصفات حديثة لخدمة المرضى والزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس القسم عادل الموسوي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) تم ” شراء عجلات كهربائية جديدة ومن مناشئ رصينة نوع إسعاف فوري مجهزة بالكامل لتكون حاضرة لأي ظرف صحي طارئ للمريض”.

وأوضح أن “المدينة القديمة مزدحمة، وفي بعض الأماكن تكون الأزقة ضيقة جداً ومن الصعب دخول عجلات الإسعاف الكبيرة داخل هذه الأماكن خلال المناسبات الدينية والزيارات المليونية “.

وأضاف سيتم “العمل على نشر عجلات الإسعاف الفوري في عدة أماكن حيوية ومنها شوارع السدرة ، و الشهداء ، ومحمد الأمين ، و باب القبلة ، ومنطقة ما بين الحرمين “..