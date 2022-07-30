العبادي يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات

المستقلة/- دعا زعيم تحالف النصر حيدر العبادي الى تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات للخروج من الأزمة الحالية.

وقال العبادي في بيان أصدره اليوم ” من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة الى الحوار والاتفاق، على أن يكون العراق وأمنه ومصالح أبناءه هو الكلمة السواء التي يجب ان نتفانى في سبيلها، إنقاذاً من الفتن والمنزلقات”.

واعرب عن أمله “اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد”.

واعلن العبادي استعداده “لتقريب وجهات النظر بين الأخوة للخروج من عنق الأزمة، وإبعاد الوطن والمواطنين عن اي فتنة لا سمح الله”.