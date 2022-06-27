العبادي يدعو إلى تدعيم نظرية “لا غالب ولا مغلوب” خلال المرحلة السياسية المقبلة

المستقلة /- دعا رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، إلى تدعيم نظرية “لا غالب ولا مغلوب”، خلال المرحلة السياسية المقبلة في العراق.

وكتب العبادي تدوينة تابعته المستقلة، بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين (27 حزيران 2022)، جاء فيها “أكرر: لضمان نجاح الحكم، لابد من الإلتزام بمبادئ اللا غالب واللا مغلوب، الكل رابح، التنازلات المتبادلة، انتقالية المرحلة المقبلة، الإدارة الجماعية”.

‏وأضاف العبادي “إن سادت ثقافة التغالب والاقصاء والتحاصص والصفقات السياسية، فسيتكرر الفشل ويترسخ الانهدام وتضيع فرصة إنقاذ النظام وخدمة الشعب”.

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