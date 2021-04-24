العبادي يبحث مع همام حمودي الملف الانتخابي في العراق

المستقلة /- بحث حيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر ، مع الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ووفدا مرافقا له اخر تطورات على الساحة السياسية والملف الانتخابي والتحديات الاقتصادية والامنية.

وفي مستهل اللقاء بارك العبادي للشيخ حمودي نجاح مؤتمر الهيئة العامة للمجلس واعادة انتخابه رئيسا، مؤكدا ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :” ان ماشهده المؤتمر من شفافية وممارسات حرة يعد تطورا كبيرا في مسار عمل الاحزاب الاسلامية، خاصة مع حالة التجديد الشبابية التي شهدها المؤتمر “.

و اكد الطرفان :” ان العراق يمر بتحديات صعبة متعددة، وقد نجحت قواه الوطنية في تجاوز الكثير منها، وان المرحلة الراهنة تستوجب تكثيف الحوارات الرامية لتقريب وجهات النظر، وبلورة رؤى حقيقية للازمات القائمة، وتعاونا مشتركا للمضي بالبلد الى بر الامان، بما يحقق المصالح العليا لشعبه”.

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