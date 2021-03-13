العبادي : علينا ان نلبي مطالب الشعب العراقي ولا نستهين بالمتظاهرين
المستقلة/- قال حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، علينا ان نلبي مطالب الشعب العراقي ولا نستهين بالمتظاهرين
واكد العبادي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ، ربما عدد المتظاهرين الذي يحضر ساحات التظاهر ليس كبيراً جداً لكن من خلال معطياتنا هناك تعاطف شعبي معهم ويجب علينا ان نستجيب لطلباتهم المشروعة.
علينا ان نلبي مطالب الشعب العراقي ولا نستهين بالمتظاهرين
ربما عدد المتظاهرين الذي يحضر ساحات التظاهر ليس كبيراً جداً لكن من خلال معطياتنا هناك تعاطف شعبي معهم ويجب علينا ان نستجيب لطلباتهم المشروعة
— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) March 13, 2021
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