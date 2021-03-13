العبادي : علينا ان نلبي مطالب الشعب العراقي ولا نستهين بالمتظاهرين

المستقلة/- قال  حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، علينا ان نلبي مطالب الشعب العراقي ولا نستهين بالمتظاهرين

واكد العبادي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ، ربما عدد المتظاهرين الذي يحضر ساحات التظاهر ليس كبيراً جداً لكن من خلال معطياتنا هناك تعاطف شعبي معهم ويجب علينا ان نستجيب لطلباتهم المشروعة.

 

 

 

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