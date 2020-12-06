العبادي : جنرال إليكتريك الاميركية تباشر أعمال الربط الكهربائي مع الاردن

المستقلة /- أكدت وزارة الكهرباء مباشرة شركة جنرال إليكتريك الاميركية أعمال الربط الكهربائي مع الجانب الاردني، بينما اشارت الى ان هيئة الربط الخليجي ابلغت العراق بقرب معاودة العمل بمشروع الربط الكهربائي بعد ان انجزت البلاد ما نسبته 80 بالمئة من الاعمال الموكلة اليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، احمد العبادي في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة: إن العراق وقع اتفاقية الربط المشترك مع الجانب الاردني بمدة انجاز 26 شهرا، وتنفذه شركة جنرال إليكتريك الاميركية، وتعتمد تبادل الطاقة بين الجانبين بإقامة خط (رويشة – قائم)، ونصب محطة القائم التحويلية 400 (كي في)، إذ سيتم تزويد العراق كمرحلة اولى بـ 150 ميغاواط، وصولا الى 960 ميغاواط، عاداً المشروع اللبنة الاولى لمشروع الربط الثلاثي العراقي الاردني المصري، ويؤهل للربط الثماني، وهناك خطة لأن يكون المشروع بواقع خطين لتبادل الطاقة.

واضاف ان العراق اكمل حاليا 80 بالمئة من التزاماته بمشروع الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي على وفق الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الطرفين، موضحا أن العراق انجز خط (فاو- ابو فلوس 1)، وكذلك 60 بالمئة من خط (فاو- ابو فلوس 2) الذي تعهد محافظ البصرة بإنجازه بالكامل من عائدات المحافظة المالية.