العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا..تفاصيل

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا..تفاصيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/مدد العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خدمة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير لمدة 4 سنوات.

جاء ذلك في أمر ملكي جديد أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن جانبه تقدم الجبير بالشكر والتقدير للقيادة السعودية ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الثقة، مؤكدًا أن التمديد له يعده وسامًا يعتز به، داعيًا الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

كما أعرب عن شكره لأمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد، ولوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل