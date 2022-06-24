العاهل الاردني يكشف عن مساعٍ لتشكيل “ناتو عربي”

المستقلة/- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن العمل جار من أجل تشكيل جبهة من مجموعة دول عربية لحماية المنطقة، لافتًا إلى أن بلاده ستكون من أوائل الدول التي تدعم تشكيل “ناتو” عربي.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن زيارته إلى مصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى الأردن تهدف إلى بحث أمن المنطقة.

وحذر ملك الأردن من أن تراجع دور روسيا في سوريا، يزيد المخاطر الأمنية، لافتًا إلى أن تنظيم داعش عاد للظهور مجددًا.

ولفت إلى أن عمان “تنظر إلى الوجود الروسي على الأراضي السورية كعنصر إيجابي، حيث كان مصدر استقرار خلال السنوات الماضية”. وتابع قائلًا: “من وجهة نظر أردنية، لقد شكل الوجود الروسي عامل تهدئة”.

وأشار إلى أن المشاريع الإقليمية بين الدول العربية، توفر الفرص للجميع، مضيفًا: “إذا كانت إحدى الدول تواجه التحديات، فإن ذلك سيعطّل تلك المشاريع”.

وزار ولي العهد السعودي عمان قبل يومين، حيث التقى العاهل الأردني، ضمن جولة إقليمية شملت مصر وتركيا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار قطر

أمير قطر يصل القاهرة بدعوة من السيسي

اخر الاخبار

الفيفا يقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

اخبار العراق

نجاح عملية جراحية في ميسان برفع سكين من صدر شاب

اخر الاخبار

كهرباء الميكانيك..ترفك لايت..القطع كل ربع ساعة !!

اخر الاخبار

المانيا تواجه أزمة غاز بعد انخفاض 60% من عمليات التسليم

اخر الاخبار

“منتدى اصنع في الإمارات” يختتم أعماله بتوقيع 32 اتفاقية

اخر الاخبار

استقالات الكتلة الصدرية…قراءة واقعية

اخر الاخبار

استقالات الكتلة الصدرية…قراءة واقعية

اخبار العراق

هيئة الحج:  لم نحصل على اي زيادة من السعودية باعداد حجاجنا

اخبار العراق

حفلة.. مفاجأة نوال الزغبي الصيفية

اخبار العراق

دواي في العاصمة للمطالبة بـ”حقوق” ميسان وسرعة انجاز المشاريع الوزارية 

اخر الاخبار

  اللعبة النصية في تشكيل السرد

اخر الاخبار

الاتزان الرقمي يتصدر الاهتمام في مهرجان كان ليونز

اخبار العراق

الأمن الوطني يعتقل (16) متهماً بأزمة الوقود في أربع محافظات

اخبار العراق

زيدان: القضاء اختار لنفسه أن يكون مستقلاً عن بقية السلطات مهما كان ثمن

اخبار العراق

وزارة الصحة : مرض الكوليرا لا يزال تحت السيطرة

اخبار العراق

مجلس الخدمة يشكل لجاناً لتنفيذ قرار تثبيت المتعاقدين في مؤسسات الدولة