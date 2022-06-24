العاهل الاردني يكشف عن مساعٍ لتشكيل “ناتو عربي”

المستقلة/- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن العمل جار من أجل تشكيل جبهة من مجموعة دول عربية لحماية المنطقة، لافتًا إلى أن بلاده ستكون من أوائل الدول التي تدعم تشكيل “ناتو” عربي.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن زيارته إلى مصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى الأردن تهدف إلى بحث أمن المنطقة.

وحذر ملك الأردن من أن تراجع دور روسيا في سوريا، يزيد المخاطر الأمنية، لافتًا إلى أن تنظيم داعش عاد للظهور مجددًا.

ولفت إلى أن عمان “تنظر إلى الوجود الروسي على الأراضي السورية كعنصر إيجابي، حيث كان مصدر استقرار خلال السنوات الماضية”. وتابع قائلًا: “من وجهة نظر أردنية، لقد شكل الوجود الروسي عامل تهدئة”.

وأشار إلى أن المشاريع الإقليمية بين الدول العربية، توفر الفرص للجميع، مضيفًا: “إذا كانت إحدى الدول تواجه التحديات، فإن ذلك سيعطّل تلك المشاريع”.

وزار ولي العهد السعودي عمان قبل يومين، حيث التقى العاهل الأردني، ضمن جولة إقليمية شملت مصر وتركيا.