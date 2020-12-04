العاني يدعو الى اتخاذ منهجم حاسم وواضح تجاه العلاقات الدولية

المستقلة.. دعا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ظافر العاني الحكومة العراقية الى اتخاذ قرار حاسم بشأن توجهاتها السياسية وتحالفاتها في المنطقة.

وقال العاني في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر،اليوم، “المنطقة تتجه نحو الانفراج متوجةً بمصالحة خليجية خليجية وتقارب خليجي تركي”.

وأكد أن “على العراق أن يختار احد المنهجين اما الاندماج في الافق العربي بإصلاحات جدية وسياسات مستقلة أو العزلة أسوةً بإيران”.

من جانب آخر علق العاني في تغريدة أخرى على تويتر بشأن المؤتمر الأول لما اطلق عليه “حشد العتبات” وإعلان التشكيلات التابعة للعتبات المقدسة في النجف وكربلاء خروجها عن هيئة الحشد الشعبي والعمل بشكل منفصل.

وغرد العاني قائلا ” كما لحوزة قم فصائلها فأن للنجف حشده المقدس”، في إشارة الى أن الفصائل المنضوية تحت لواء هيئة الحشد الشعبي تتبع عقائدي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، فيما تتبع الفصائل التي اطلقت على نفسها “حشد العتبات” المرجع الأعلى علي السيستاني، بينما تتبع فصائل سرايا السلام،وجيش المهدي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الإعلان عن المؤتمر الأول لحشد العتبات قد اثار حرب تغريدات على موقع تويتر بين انصار الأطراف المختلفة من فصائل الحشد الشعبي، فيما اعتبر انصار حشد العتبات بأنهم الممثلين الحققيين لفتوى المرجعية.