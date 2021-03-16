العاني يدعو المجتمع المدني الى الاستمرار برفض قانون المحكمة الاتحادية

المستقلة/- دعا النائب ظافر العاني المجتمع المدني الى الاستمرار برفض قانون المحكمة الاتحادية المطروح امام مجلس النواب.

وقال العاني في تغريدة على حسابه في موقع تويتر “المنازلة السياسية بين أسلمة الدولة ومدنيتها ماتزال مستمرة حول قانون المحكمة الاتحادية ..وأدعو المجتمع المدني باستمرار الرفض فلو كانت النخبة السياسية حريصة على الاسلام ماقاطعتهم المرجعيات الدينية المحترمة وترفض حتى اللقاء بهم لكنه منهج سياسي الهدف منه قهر المجتمع بإسم الدين “.

ونشر العاني صورة مع النواب من الأقليات الدينية الذين قاطعوا الجلسة معلقا عليها بالقول “متضامنا مع ممثلي الأقليات الدينية بعدم دخول جلسة البرلمان إحتجاجا على قانون المحكمة الاتحادية وموضوع الفقهاء فيها والذي سيسحق آخر ماتبقى من الدولة المدنية في العراق”.

وفي تغريدة سابقة اشار العاني الى ان “الخلاف حول المحكمة الاتحادية هو خلاف فكري بين فريق يريد أن يجعل الدولة العراقية دولة دينية على غرار نموذج ولاية الفقيه وفريق يحرص ان تكون الدولةُ مدنيةً تتسع لكل العراقيين . إنها آخر المعارك السياسية لبقاء العراق موحدا ومقبول دولياً”.