العاني : الفصائل المسلحة تلتزم بتوجيهات قاآني وتتجاهل القائد العام للقوات المسلحة

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المستقلة.. انتقد النائب ظافر العاني تعامل عدد من الفصائل المسلحة مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ملبنا انهم يتلقون توجيهاتهم من قائد فيلق القدس الإيراني.

وقال العاني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، اليوم: “عندما قالت لهم الحكومة ان صواريخكم تضر بمصالح العراق تمادوا في التحدي.. ولكن عندما أبلغهم قاآني بان هذه الصواريخ تضر إيران توقفوا عن عملياتهم، ثم يدعون بأنهم يتبعون للقائد العام للقوات المسلحة العراقية “.

وأضاف “هذه الاكذوبة ينبغي ان تنتهي”.

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