العامري: الشعب ينظر بخوف وحذر إلى الأحداث الحالية

المستقلة/- دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري من وصفهم “شركاء الوطن” في الاطار التنسيقي والتيار الصدري ، وكل من تهمه حياة العراق والعراقيين الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني، وترجيح اسلوب الحوار والتفاهم البناء من اجل تجاوز الخلافات.

واكد العامري في بيان أصدره اليوم أن الخلافات “مهما كانت فهي قابلة للحل والتفكيك بهدوء وبعيدا عن الانفعالات”.

وأوضح أن “كل ماجرى لغاية الآن يدور في حدود الممارسة الديمقراطية”، مستدركا بالإشارة الى ان الشعب ” ينظر بخوف وحذر الى ما يمكن ان تجره الاوضاع الحالية من فتنة ، وما يمكن ان يسببه الانفلات من اراقة للدماء”.

ودعا “جميع الاخوة المعنيين بهذه الازمة” الى البدء “بتهيئة الحلول السلمية التي تلبي المطالب السياسية على اساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور والقانون”.

وشدد على أن “العراق في وضع لا يحسد عليه ويجب علينا جميعا تجنيبه المزيد من المشاكل والمعاناة والانتظار العقيم ، ادعو الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى”.

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