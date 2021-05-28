العامري: من يريد كسر هيبة الحشد يقوض هيبة الدولة

المستقلة /- علق زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، على اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال العامري في بيان: ان “من يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت، هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة”.

وأضاف: “الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الاجراءات القانونية والاصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد ان يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور”.

وأشار العامري الى انه: “لايمكن ان يختزل القضاء والاجهزة الامنية بشخص واحد وهناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض”.

وتابع: “نأمل من الجميع ان يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا واساس وحدتنا”.