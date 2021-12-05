العامري : تشكيل الحكومة القادمة سواءا بالاغلبية او التوافقية يجب ان تكون ناجحة

المستقلة/- افصح زعيم تحالف الفتح هادي العامري ، عن معطيات ورؤى قوى الاطار التنسيقي بشان تشكيل الحكومة الجديدة .

وقال العامري ، في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان ” تشكيل الحكومة الجديدة ايا كانت ، سواء بالاغلبية السياسية او التوافقية ، يجب ان تكون حكومة ناجحة تستطيع ان تقدم خدمات للمواطنين اولا “.

واضاف ، ان ” الامر الاخر في تشكيل الحكومة المقبلة ، يتعلق ان هذه الانتخابات مشكوك بها وشابها الكثير من الاخطاء والتزوير والشبهات ، لذلك تداعيات هذه الانتخابات يجب ان لاتدخل البلاد في نفق مظلم ، و علينا التوافق لاجل ايجاد حل للبلاد من خلال التوافق للخروج من هذه الازمة “.

واوضح العامري ، ان ” تحالف الفتح قدم ادلة قاطعة وموثقة الى المحكمة الاتحادية ،التي نأمل ان يكون قرار الحكم منها لصالحنا ، وسنلتزم بالقانون حتى اذا كان قرار المحكمة الاتحادية فيه ظلامة لنا “.