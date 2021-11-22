العامري : الغاء 18% من مجموع المحطات سيحدث تغيير جذري في نتائج الانتخابات

المستقلة /- كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن الغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 18% من مجموع المحطات في العراق، مشيرا الى أن ذلك سيحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات.

وذكر بيان لمكتب العامري الإعلامي تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل وفدا من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران في مكتبه بالعاصمة بغداد”، مبينا ان الجانبين “أكدا أن المخالفات وسوء ادارة المفوضية للعملية الانتخابية اسهم في احداث فوضى عارمة للوضع السياسي”.

ونقل البيان عن العامري قوله، إن “قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي الى بطلان اكثر من 6000 محطة ، كما الغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني ان 10000 محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18 بالمئة من مجموع المحطات بالعراق التي يصل عددها الى 55 الف محطة”.

واضاف العامري ان “هذه الارقام وغيرها هي ارقام كبيرة ومؤثرة من شأنها ان تحدث فارقا كبيرا وتغيير جذري في نتائج الانتخابات”.