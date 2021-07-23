العالم يخسر 16 تريليون دولار بسبب كورونا

المستقلة /- قدر صندوق النقد الدولي خسائر الاقتصاد العالمي، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بنحو 15 تريليون دولار حتى نهاية 2024، بما يعادل 2.8 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

وأوضح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو في بيان، أن “الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة”.

وأشار إلى أن الطاقة التي وجهت للإنفاق على عمليات التطعيم، وخطط التعافي ينبغي أن توجه هي نفسها، إلى التدابير الداعمة للنمو، من أجل تعويض هذه الخسارة، معتقدا أن التعافي من الأزمة سيستغرق سنوات بالنسبة لمعظم البلدان.

وتابع: “التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في الجمع بين الإصلاحات الداعمة للنمو والإنفاق من أجل التعافي، لتحقيق الرخاء المأمول”.

ومنذ آذار 2020، أنفقت الحكومات نحو 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة.