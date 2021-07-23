العالم يخسر 16 تريليون دولار بسبب كورونا

المستقلة /- قدر صندوق النقد الدولي خسائر الاقتصاد العالمي، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بنحو 15 تريليون دولار حتى نهاية 2024، بما يعادل 2.8 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

وأوضح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو في بيان، أن “الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة”.

وأشار إلى أن الطاقة التي وجهت للإنفاق على عمليات التطعيم، وخطط التعافي ينبغي أن توجه هي نفسها، إلى التدابير الداعمة للنمو، من أجل تعويض هذه الخسارة، معتقدا أن التعافي من الأزمة سيستغرق سنوات بالنسبة لمعظم البلدان.

وتابع: “التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في الجمع بين الإصلاحات الداعمة للنمو والإنفاق من أجل التعافي، لتحقيق الرخاء المأمول”.

ومنذ آذار 2020، أنفقت الحكومات نحو 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبا لمواجهة فيضان متوقع

اخبار العراق

اقتراح نيابي لاحتساب درجة نصف السنة للثالث المتوسط

اخر الاخبار

نينوى: تحذير من انهيار النظام الصحي جراء ارتفاع إصابات كورونا

اخر الاخبار

العالم يخسر 16 تريليون دولار بسبب كورونا

اخر الاخبار

الصحة العالمية: متحور الدلتا الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة

اخر الاخبار

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تستقبل ملك الأردن وولي عهده في الكابيتول “فيديو”

اخر الاخبار

 فيديو صادم يظهر جثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات تونس

اخر الاخبار

 فيديو صادم يظهر جثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات تونس

اخر الاخبار

سلاح الجو الإثيوبي: سنحمى سد النهضة دون أن تغفل أنظارنا عنه

اخر الاخبار

انفجار خط للغاز في سوريا

رياضية

المكسيك تسحق فرنسا في أولمبياد طوكيو

رياضية

الأرجنتين تتلقى هزيمة مفاجئة في أولمبياد طوكيو

رياضية

برشلونة يقدم ممفيس ديباي

رياضية

أهلي جدة يضم نجم برشلونة السابق

رياضية

لاعب السعودية يقدم وعدا للجماهير بعد السقوط في الأولمبياد

رياضية

مدرب السعودية يعلق على الخسارة أمام كوت ديفوار

رياضية

السعودية تخسر أمام كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو