العالم يترقب..كلمة سر لاعلان وفاة ملكة بريطانيا

المستقلة/- وسط حالة ترقّب وقلق يعيشها البريطانيون بعد إعلان قصر “بانكغهام” تدهور صحة الملكة إليزابيث الثانية، وضعت السلطات البريطانية خطة في حال وفاتها في أيّ لحظة، تتضمّن كلمة سرّ لاستخدامها عند إبلاغ رئيسة الوزراء ليز تراس بوفاة الملكة.

ذكرت صحيفة “الغارديان” أنّ تراس ستتلقى الخبر من قبل موظفي الخدمة المدنية، بعبارة سرّية “جسر لندن سقط”، #LondonBridgeIsDown، ما يعني أن ملكة بريطانيا قد توفيت، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تُعرف باسم “عملية جسر لندن”.

وستتولّى وزارة الخارجية مهمة إخطار 15 حكومة أجنبية بالخبر، وهي تشكل جزءاً أساسيّاً من المهام الأولى، وبعد ذلك، سيتم تمرير الخبر إلى 36 دولة ضمن رابطة التجمع السياسي “كومنولث”.

وسينتشر خبر وفاة ملكة بريطانيا على وسائل الإعلام، لتبدأ فترة الحداد. ومن المتوقع وصول نبأ الوفاة إلى عدد أكبر من المتابعين، من خلال منصات “فايسبوك” و”تويتر”.

كما ستقوم جمعية الصحافة بكتابة خبر عاجل لنشر الخبر على وسائل الإعلام حول العالم في وقت واحد.

وفي الوقت نفسه، ستومض الأضواء الزرقاء في المحطات الإذاعية التجارية، لتنبيه المسؤول عن تشغيل الأغاني، وبث الخبر، كما سيرتدي مذيعو الأخبار على شاشات التلفزة اللباس الأسود.

ووقّعت العديد من القنوات الإخبارية مع خبراء ملكيين، للحديث عن خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وستدخل بريطانيا رسميّاً في فترة حداد مدتها 12 يوماً.

إلى ذلك، سينال الأمير تشارلز، لقب الملك تشارلز، وسيستلم الأمير وليام، منطقة ويلز، وستُعطى كيت لقب أميرة ويلز أيضاً.

وتشير التقارير إلى أنّ الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، ستُدفن إلى جانب والدها الملك، جورج السادس، في سانت جورج في ويندسور.