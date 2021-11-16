العالم في حالة تأهب..بعد كورونا فايروس جديد من اللحوم

المستقلة /- بعد عام ونصف من حالة التأهب والقلق الذي سببها فايروس كورونا المستجد بعد تسجيل اول حالة في الصين وتحديدا من منطقة ووهان والعالم بأسره تحت ناقوس الخطر ورغم اللقاحات الا ان العالم ما زال يسجل أعداد هائلة من الحالات.

في التفاصيل ، قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن دراسة جديدة أجريت على 12 نوعاً من الحيوانات البرية التي يتم بيعها بالأسواق الرطبة في الصين، أظهرت احتواءها على 71 فيروساً من “فيروسات الثدييات” بما في ذلك 18 فيروساً “عالي الخطورة” على البشر والحيوانات الأخرى.

بحسب الباحثين، أكثر ما يثير القلق هي الميكروبات الموجودة في الزباد، وهي حيوانات ليلية صغيرة تشبه القطط. وكانت هذه الحيوانات من بين الأنواع التي حملت فيروس “سارس” من الخفافيش إلى البشر في الصين عام 2002

وقال إدوارد هولمز، عالم في الأحياء إن هذه الدراسة تسلط الضوء على إمكان تسبب تجارة الحياة البرية وأسواق الحيوانات الحية في تفشي وباء جديد”.

وتابع القول ” إن انتقال أنواع أخرى من الفيروسات من الزباد إلى البشر يمكن أن يؤدي بسهولة إلى كارثة صحية عالمية جديدة. فهذه الحيوانات التي يشتريها البعض للعب والتسلية تحمل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض الفيروسية”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سيدة عربية تعرض رضيعتها للبيع على فيسبوك!

اخر الاخبار

طبيب يحدد أسباب آلام الظهر وكيفية علاجها

اخر الاخبار

أكبر شركة عسكرية إسرائيلية تفتتح فرعا لها في دولة خليجية

اخر الاخبار

مكتب الرئيس صالح ينفي صدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات

اخبار العراق

الموارد المائية تعلن عن صدور 12 توصية في مؤتمر ابسو لسلامة السدود

اخر الاخبار

مفتي البوسنة السابق: العاهل السعودي حقق حلمي!

اخر الاخبار

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان قضايا مصيرية خلال (قمة عن بعد)

اخر الاخبار

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان قضايا مصيرية خلال (قمة عن بعد)

اخر الاخبار

الكويت تتخذ إجراء قاسيا ضد لبنان بعد أيام من طرد السفير

اخر الاخبار

حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

اخر الاخبار

تعميم حكومي بشأن بيوت العزاء وحفلات الافراح في الاردن

اخر الاخبار

الحكيم يعلن عن مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية

اخبار العراق

عمار الحكيم : التطورات التي يواجهها العراق تدفعنا للبحث عن معالجات جذرية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يرسم صورة قاتمة للعراق بسبب نتائج الانتخابات

اخبار العراق

الهاشمي يؤكد على اطلاق سراح احد افراد حمايته بعد ان كان محكوما بالاعدام

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف باسعار النفط بسبب شح المخزونات

اخبار العراق

انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف بعد تراجع اسعار النفط عالميا